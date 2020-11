Halloween llega al Madrid con una semana de retraso

Noche terrorífica del Real Madrid en Valencia. Si algo podía salir mal, esta noche salió aún peor para los de Zinedine Zidane. La goleada del Valencia no tuvo calabazas, tumbas ni brujas. O sí, porque habrá señalados y posiblemente escobazos, aunque es necesario alejarse del cuadro del 4-1 para entender la obra.

No convencía a muchos la presencia de algunos jugadores en el once de Zidane. Para gustos colores, pero no es ningún secreto que Marcelo o Isco, esta noche titulares, ya han sido señalados en más de una y de dos ocasiones. El francés dejó a Kroos en el banquillo, lo que unido a las ausencias de Hazard y Casemiro por COVID-19 dejaban un once bastante raro.

Sin embargo, el inicio del Madrid para nada hacía pensar en que el partido acabaría así. Se hizo con la bola en los primeros minutos, aunque tuvo que lidiar con un Valencia contestón. Distaba, y mucho, de ese equipo que empezaba la noche dos puntos por encima del descenso, pero los dos primeros remates claros tuvieron color blanco. Rosa, en esta ocasión.

Asensio, en el 10', protagonizó el primer "¡uy!" de la noche. Hizo lo que muchos le piden, que tire desde fuera. Su irrupción, hace algunas temporadas, llegó acompañada de una ejecución que parece haber mermado sobremanera. Esta vez, al menos, lo intentó, pero su zurdazo se marchó desviado. En el 13', Jaume se estiró para evitar el tanto de Modric, que lo intentó desde la frontal con la izquierda.

Fruto de estas llegadas acabó cayendo el 0-1. Benzema, en el 23', encontró el premio al tercer intento del Madrid desde el balcón del área. Marcelo le dio el balón para que soltase un derechazo que rozó en Guillamón. Este pequeño toque dejó sin opciones a Jaume, que tuvo que recoger la bola de su portería. Lo que no sabía Karim es que esa pizca de buenaventura sería la única de la noche para su equipo. Porque no deja de ser verdad el nivel bajo de los blancos por recordar que la derrota llega por tres penaltis y un autogol fantasma.

Si alguno vivió un Halloween pospuesto en Mestalla, ese fue Lucas Vázquez. Y Gayà fue el encargado de darle un susto sobre otro. Las opciones del Valencia llegaron casi todas con la misma denominación de origen, la banda izquierda de su ataque. Y por ahí apareció el origen del empate. El lateral lo superó una vez más en el 29' para centrar al área y provocar una clara mano del gallego.

El penalti, claro, daría paso a un puñado de minutos algo surrealistas. Carlos Soler tiró la pena máxima y se encontró la parada de Courtois. El rechace le cayó en sus botas, pero lo mandó al palo. Fue Yunus, que esperaba en el área, el que remachó para el 1-1. Pero el VAR avisó de que algo había pasado. Lucas y el propio Yunus habían pisado el área y había que repetir el lanzamiento.

Volvió a acertar el belga las intenciones, pero la bola acabó entrando. No había llegado demasiado el conjunto 'che', pero tampoco chirriaba un empate en el marcador.

Cuando parecía que el 1-1 duraría, al menos, hasta el descanso, llegó el único tanto de jugada para los locales. Pero también tuvo su dosis de polémica y suspense. Un balón rebotado llovió en la línea de gol, donde Courtois y Varane intentaban despejarlo. Parecía que el meta lo había logrado, pero el balón había entrado. El VAR lo demostró y Gil Manzano acabó concediendo el autogol del central francés. El Madrid protestó una falta previa sobre Asensio, algo que la tecnología no castigó por medio del colegiado.

La sensación al descanso era que ese 2-1 era más fruto de la efectividad o el "llegar y topar" que de una serie de argumentos o méritos del Valencia. Pero el arranque de la segunda parte tumbó esta teoría.

Sueños de remontada, realidad de goleada

Empezó el segundo tiempo con una buena anticipación de Jaume para evitar un mano a mano de Benzema, pero el que dio el gran susto a los blancos fue Kang-in Lee. En el 47', un zurdazo del coreano en un partido que ya apuntaba a roto terminó en el palo tras el toque salvador de Courtois.

Apretó el Madrid, pero fue un espejismo. En poco más de diez minutos, otros dos penaltis enterraron al Madrid y redondearon la noche de terror que sufrieron los 'merengues' en Mestalla.

La polémica estuvo servida en el segundo penalti de la noche. Marcelo derribó a Maxi Gómez en el área pequeña, aunque los visitantes pedían lo contrario, falta del delantero. Gil Manzano pitó penalti y el VAR le hizo ratificarse. Soler asumió de nuevo la responsabilidad y, aunque otra vez se topó con un Courtois adivino, logró poner el 3-1 en el luminoso.

Podríamos catalogar como los mejores minutos del Real Madrid o, al menos, los de mayor peligro los que fueron desde el 3-1 al 4-1. Aunque Gayà pudo marcar tras el segundo tanto de Soler, Jaume sacó una gran mano a Valverde y Vinicius mandó el rechace demasiado alto un minuto más tarde. Y dos después, Asensio tuvo un mano a mano algo escorado que ganó el meta valencianista tras un pase de muchos quilates de Modric con el exterior.

Pero este arreón terminó con el tercer penalti de la noche. Un manotazo claro de Ramos en el área llevó a la bola por última vez al punto fatídico. Mismos protagonistas, misma película y mismo final. Tira Soler, adivina Courtois, marca Soler.

Ahí se acabó el partido en lo efectivo. En lo moral y honorífico, no, porque el Madrid adelantó líneas y llegó mucho, aunque poco claro, al área de Jaume. Lucas y Modric pudieron recortar distancias antes de la recta final, en la que Zidane dio entrada a Jovic y Mariano para que formaran tridente en ataque con Ramos, reconvertido. Benzema tuvo que irse con molestias, en lo que sería otro susto más en este particular Halloween retrasado.

Mariano tuvo dos oportunidades y demostró una vez que más que sigue casado con el gol aunque le obliguen a vivir separado de él.

Al final, el 4-1 se confirmó y manda al Madrid al parón con raras sensaciones. Lleva demasiados subidones y bajones para lo poco que se lleva de temporada y Zidane tendrá que recapacitar sobre lo visto en el verde, sobre las piezas que alineó y los méritos/deméritos de algunos futbolistas.

Para el Valencia, fue Navidad más que Halloween. Algún que otro regalo, buen espíritu y risas por todos lados. Que aprovechen en la ciudad del Turia, que nunca se sabe, y allí menos, lo que puede durar la alegría.