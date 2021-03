"Haremos lo imposible para vencer al Madrid"

Celta de Vigo y Real Madrid miden sus fuerzas este sábado en un encuentro clave para los celestes, que suman tres partidos seguidos sin ganar y que podrían engancharse a la lucha por Europa.

Un encuentro que Eduardo Coudet analizó ante los medios de comunicación: "Tenemos que ver lo que van a hacer porque vienen utilizando otro sistema de juego pero tienen grandes jugadores que se pueden adaptar a cualquier esquema".

"Jugar con tres centrales les está dando resultado, pero no sabemos si lo harán así. Preparamos los partidos para ganar y esa es nuestra intención. En la ida hicimos un buen partido, pero no nos llegó. Ganar al Madrid tiene otra transcendencia, pero vale tres puntos igual. Nos gusta ganar y vamos a tratar de hacer lo imposible por lograrlo", agregó.

Coudet, además, habló sobre las críticas que recibe Zinedine Zidane a pesar de su palmarés como entrenador del Madrid: "Todos convivimos con las críticas y está ocupando un lugar de una dimensión más que importante, donde la exposición a la crítica es mayor. Yo no dejo de pensar que estamos ante un entrenador de una jerarquía enorme. Lo debe tomar como natural porque es lo que te pasa cuando estás sentado en ese lugar".

Además, el técnico del Celta demostró su confianza ciega en Iago Aspas: "Su sequía goleadora no me preocupa para nada. Es un jugador transcendental para nosotros y si me dices que de aquí a mil días no hace ningún gol, lo pondría en todos los partidos sin dudarlo".

También fue preguntado por la actitud de Emre Mor: "No hablo de casos particulares, solo exceptualmente para resaltar a algún jugador. No estoy para cuestionar públicamente nada. Las cosas que tengo que hablar con mis jugadores, las hablo internamente. Las cosas se dicen internamente, no públicamente. Sé que ustedes tienen que informar, pero a mí no me llega un informe de Dubái, a mí me informa el cuerpo médico del club y aún lo tienen que ver".

"Yo no tengo redes sociales y no lo he visto. Se fue a Dubái autorizado por el club, no se trata de que me guste o no. Están tratando de sacar algo y no sé que darles. Cuando venga el jugador, veremos cómo está. Es una situación rara para mí. La información que te puedo dar es que el lunes se hace un segundo PCR y que al primero tardó algún día más porque no encontró la clínica", concluyó.