"Haría cualquier promesa con tal de ganar esta Champions"

El Atlético de Madrid se enfrenta al RB Leipzig en los cuartos de final de la Champions League, un partido del que quiso hablar el rojiblanco Vitolo en unas declaraciones concedidas a 'Mundo Deportivo'.

A sus 30 años, el volante izquierdo español afronta su segunda temporada completa como 'colchonero', tras poner punto y final a su etapa en el Sevilla y en Las Palmas.

Un total de 86 partidos oficiales ha disputado el jugador canario con el conjunto rojiblanco, con el que ya se imagina levantando el título europeo este curso: "Sería algo muy grande, lo más bonito de mi carrera, sería algo increíble".

"Haría cualquier promesa por ganar esta Champions, sobre todo porque el Atleti se lo merece por estos años. Pero bueno, vamos a pensar en el RB Leipzig, hay que ir partido a partido como dice el míster. Son tres partido para dar una inmensa alegría a la afición y vamos a luchar con todo para poder llegar a esa final", añadió Vitolo.

En cuanto al formato de la Champions debido a la pandemia de coronavirus, comentó: "A un partido creo que es más complicado porque cualquiera te puede ganar. A dos partidos tienes más opciones de si haces un mal partido, arreglarlo con la vuelta. A un partido va a ser complicado, todos los equipos van a competir muchísimo y ojalá podamos darle una alegría a los aficionados del Atleti".

En cuanto a su futuro, el español habló alto y claro: "Mi opinión es que estoy muy contento aquí. Me queda este y dos años más de contrato. Mi familia está super a gusto aquí, es una gran ciudad, y no quiero cambiar de aires. Al final el club, si quiere venderme, tendrá que hablar conmigo, pero mi intención es poder jugar aquí. Me encanta estar aquí, en esta ciudad, en este club y ojalá pueda cumplir el contrato".