''Harry Kane debería considerar un traspaso al Barça o al Madrid''

Los rumores sobre la marcha de Kane son incesantes, aunque el Tottenham está dispuesto a ponerlo muy difícil y lo ha dejado con una tasación millonaria.

Su destino aún no está claro, pero tiene pretendientes de gran nivel como el Real Madrid y el Barcelona. Harry Redknapp, ex técnico del Tottenham entre otros equipos, cree que debería valorar estas opciones.

'Harry Kane es un jugador especial. Es el mejor delantero centro en la Premier League y de su tipo no creo que haya nadie mejor en ningún lado. Está bien, él no es Messi, no es Ronaldo, pero como delantero centro que hace lo que hace, no hay nadie mejor'', aseguró a 'TalkSport'.

"En este momento pertenece al Tottenham y, a menos que Mourinho y Daniel Levy decidan sacar provecho si llega una oferta loca y aprovecharla para reconstruir el equipo con ese dinero, estoy seguro de que se quedará en Tottenham", explicó.

Redknapp se refirió al interés de los 'red devis por el inglés: "Encajaría a la perfección en el Manchester United y en cualquier equipo, pero ahora mismo el United no es mejor el Tottenham. No hay mucha diferencia entre ellos, están intentando meterse en Liga de Campeones"

Y dejó claro que Harry Kane sí debería plantearse irse a LaLiga: "Pero si el Real Madrid o el Barcelona llaman a su puerta, debería considerar un traspaso"