"Harry Kane no va a ganar nada en el Tottenham, tiene que irse"

Harry Kane condicionó su continuidad en el Tottenham a un proyecto ambicioso y que ganara títulos. Es a lo que aspira José Mourinho, pero la derrota con el Manchester City pone la Premier League prácticamente imposible.

Durante la retransmisión del partido en 'Super Sunday Matchday' de 'Sky Sports', el ex delantero del Aston Villa Gabriel Agbonlahor fue especialmente crítico con los 'spurs'. Y recalcó que el futuro de Kane no debe pasar por el Tottenham.

"Harry Kane no va a ganar nada en el Tottenham. Si cuando se retire quiere mirar atrás y decir 'fui uno de los mejores'... Puede amar a los 'spurs', pero llegará un punto en el que se hartará", aseguró Agbonlahor.

"Temporada tras temporada ni siquiera están entre los cuatro primeros y no logran ningún título", continuó el ex internacional inglés, que insistió: "Va a ser muy difícil que ganen la EFL Cup. Si juegan como hicieron contra el City, no tienen ninguna oportunidad".

"Para mí, Kane va a tener que tomar una gran decisión el próximo verano. Cumplirá 28 años en julio y para mí tiene que irse, tiene que marcharse a un equipo en el que pueda ganar trofeos como hizo Kyle Walker. ¡Mira lo que ha ganado desde que se fue del Tottenham!", concluyó.