Hart recupera la ilusión: "Siento que estoy empezando de nuevo"

Jor Hart pasará a la historia del mercado 20-21 en la Premier League como uno de los fichajes más sorprendentes. Le ha tocado vivir una época difícil, por eso ahora espera disfrutar todo lo que pueda.

"Veo todo con positivismo, siento que estoy empezando de nuevo y me gusta esta sensación. Mi cuerpo está listo para empezar de nuevo. He trabajado duro, he intentado crecer como persona, como jugador. Estoy listo para ir hacia adelante, para recuperar el nivel", comentó en su primera entrevista como 'spur' a los medios del club.

El mero hecho de conocer su nuevo hogar le ha disparado la adrenalina. "Me gusta jugar fútbol europeo, me gusta tener dos partidos por semana. Es inevitable estar motivado en este club. Las instalaciones de entrenamiento son geniales, el estadio es de los mejores del mundo", comentó un Hart que arde en deseos por trabajar con Mourinho: "Están algunos de los mejores jugadores que hay y uno de los mejores entrenadores del mundo, que ha logrado grandes cosas".

El internacional inglés habló de su paso infructuoso por el Burnley. "Estoy aquí para ayudar al equipo como pueda, ya sea en el campo o fuera, estoy aquí para empujar al equipo. No nos podemos engañar, han sido un par de años complicados para mí en el terreno de juego, pero siento que tengo mucho que aportar, siento que tengo mucha calidad. Tengo mucha experiencia. Estoy aquí para trabajar en equipo. Soy un jugador de equipo, siempre lo he sido, siempre lo seré. Sea o no titular, esto es un trabajo de equipo. Sé lo que hace falta para ganar títulos, lo que hace falta para mejorar la dinámica de un equipo", insistió en su mensaje.

Eso sí, la tarea para ser titular no es fácil, aunque llega dispuesto a tirar ese listón. "Admiro mucho a Hugo (Lloris), es uno de los mejores porteros del mundo y tengo muchas ganas de trabajar con él. Tengo ganas de competir con él, de aprender de él", subrayó.