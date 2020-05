¿Hasta cuándo se jugará la Premier a puerta cerrada?

El fútbol es un entretenimiento, también una parte importante para la economía. Pero, por encima de todo eso, está la salud.

'Mirror' afirma que en Inglaterra no van a correr riesgos. Las autoridades no piensan volver a abrir el fútbol al público hasta que no sea seguro al 100%.

Y la única forma de que sea 100% seguro es con una vacuna... El Gobierno, según el rotativo británico, hará llegar a los clubes un documento en el que hablará sobre el futuro del fútbol.

En ese supuesto documento, el Ejecutivo advierte a los equipos de que, en el peor de los casos, la Premier podría ser a puerta cerrada hasta que haya una vacuna que proteja del COVID-19.

Con respecto a esta temporada, el balón volverá a rodar en junio. La FA ya ha comunicado a los clubes que la temporada acabará y que el título, por tanto, se decidirá "por méritos deportivos" sobre el césped.

¿Y con los descensos? Hasta seis equipos de la zona baja de la tabla se habría mostrado a favor de anular los descensos este curso. Consideran que, jugar a puerta cerrada, puede perjudicarles seriamente. Sin embargo, los operadores de televisión se niegan a que el curso acabe sin descensos, ya que muchos partidos perderían atractivo sin nada en juego.