Hasta el Liverpool suena como posible destino de Willian

Willian dejará el Chelsea salvo giro radical de los acontecimientos y gracias al coronavirus será uno de los futbolistas más atractivos del mercado.

Pese a su veteranía, el hecho de que pueda llegar gratuitamente a su nuevo equipo es un dato importante para los grandes, que tendrán que apretarse al máximo el cinturón y valorarán llegadas como la suya.

'Daily Mirror' aseguró que el Liverpool de Klopp también se habría planteado su fichaje como ya hicieran en Inglaterra clubes como el Arsenal o el Tottenham.

"Todo el mundo sabe que mi contrato acaba en unos meses y la renovación es difícil. El Chelsea me propone ampliarlo por dos años más y yo pido que sean tres. No hablamos más, no hay negociaciones", reconoció recientemente.

A sus 31 años, el atacante 'blue' quiere exprimir al máximo su carrera en un gran club antes de acudir a una liga menor.

Lleva en el Chelsea desde 2013 y se convirtió en un jugador importantísimo de los de Stamford Bridge gracias a su calidad y desborde y a su gran golpeo a balón parado, habilidades que ahora podrían acercarle a otro club.