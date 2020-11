Hasta Gattuso elogia a Ibra: "Es más fuerte ahora que hace 12 años"

Lo de Ibrahimovic es tan bestial que hasta sus rivales reconocen que no es normal. Genaro Gattuso, entrenador del Nápoles, el último equipo que sucumbió al acierto goleador de Zlatan, le elogió en sus declaraciones posteriores. A su juicio, no envejece.

"El Milan cree firmemente en Ibra. Cree al 100% en lo que hace. Creo que es incluso más fuerte ahora que hace diez o 12 años. Han multiplicado los cruces porque saben que los convertirá en goles", afirmó ante los micrófonos de 'Sky Sport'. Y eso que él salió perjudicado del duelo.

En este, los de Stefano Pioli se hicieron con la victoria por 1-3. Fue gran protagonista la estrella del conjunto de la capital por su doblete. Sus datos esta temporada están dejando claro que por él no pasan los años y, con una edad de 39, parece que le queda bastante fútbol por delante.

De momento, suma once goles y dos asistencias en diez enfrentamientos. Tiene ganado el respeto no solo de toda Italia, sino de todo el mundo. Las palabras de Gattuso no son más que otra evidencia de que hasta los profesionales le observan con admiración.