Hasta Marcelino se sorprende con su Athletic

El Atlético y el Athletic se verán las caras este miércoles para disputar el partido que tenían pendiente y Marcelino avisó de que no se lo pondrán nada fácil al líder de LaLiga Santander.

"Nos colocaríamos en la lucha por Europa y es en lo que tenemos que pensar. Ganar sería un golpe de moral. Le vamos a intentar poner las cosas complicadas al Atlético de Madrid", arrancó.

El técnico expresó que su equipo está "convencido de que pueden ganar a cualquier rival" y dijo que no va a cambiar su modelo de juego.

En cuanto a lo que ha conseguido en estos meses desde su llegada al club, Marcelino admitió que "la realidad supera las expectativas".

"Todavía no hemos ganado nada y falta un mes para intentarlo. No me va a distraer ni a preocupar para nada, lo que me ocupa es el partido del Atlético", acabó.