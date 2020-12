Hasta Mourinho lo reconoce: "La salida de Casillas fue fea e inmerecida"

El último capítulo de 'Colgar las alas' en 'Movistar+' abordó uno de los capítulos más difíciles en la vida deportiva de Iker Casillas: su salida del Real Madrid. Ya sin José Mourinho, la polarización en el Bernabéu continuó y el portero se acabó marchando al Oporto para escapar de la presión.

Durante el reportaje, el propio Casillas reconoció que su manera de abandonar el Real Madrid no fue la apropiada. "No puedes salir así. Ambas partes nos equivocamos. Yo por mi ímpetu de salir ya, el club porque quizá no estaba preparado...", aseveró.

"Cada vez que la veo, en lo personal me sienta mal", agregó del de Móstoles. Unas palabras que acompañaron miembros clave de toda esta historia como el propio Mourinho o los barcelonistas Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Gerard Piqué.

La descripción de Mourinho, protagonista de las disputas que dividieron a la afición madridista, fue tajante en su descripción. "Su salida fue fea e inmerecida", dijo el portugués, pese a sus desavenencias con Casillas.

Y los protagonistas de aquellos agitados 'Clásicos' y de la paz por la Selección hablaban del mismo modo. "Fue una p*tada para él, cómo se despidió del Madrid, no salió por la puerta de atrás pero sí de un modo un poco descafeinado", dijo Xavi.

"Para mí no fue una despedida acorde a Iker Casillas", continuó Andrés Iniesta, y Piqué agregó: "Acaba yéndose del club de una manera que quedará para la historia. En el fútbol nadie tiene memoria y todo es muy efímero".