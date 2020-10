"Hasta que no se resuelva lo de Villa no va a jugar"

En su entrevista para 'Un Buen Momento' de 'Radio La Red', Jorge Ameal dejó de nuevo de lado a Sebastián Villa, que todavía sigue pendiente de su tema judicial con su ex novia por una denuncia.

"Es un gran jugador con un problema con la Justicia, que tiene que resolver este tema. En campaña hablábamos de género, no de violencia. Esperemos que este caso tome la aceleración que corresponde. Hasta que no se resuelva, no jugará", resaltó.

Ameal no ve factible lo de aumentar los participantes en la Liga: "River piensa igual que nosotros, no está definido este tema de 28 equipos. Desde lo económico deben entender que no es lo mismo dividir por 28 que entre 20".

Finalizó con una ratificación a Miguel Ángel Russo: "Tenemos un gran cuerpo técnico, con una fuerza que nos llevó a potenciar futbolistas. Miguel se añeja, cada año está mejor".