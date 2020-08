Hasta Raúl defendió a Leo: "Hay que respetar su decisión"

Ni el hecho de que hubiera ganado la Youth League con el Juvenil del Real Madrid y tuviera la cabeza en otras cosas evitó que Raúl González Blanco se mojara con el tema del día, la marcha de Leo Messi del Barcelona.

El mito del equipo 'merengue' habló del que fue uno de sus grandes rivales en el eterno rival en 'El Partidazo' de 'COPE'. "Al final, hay que respetar la decisión. Pero es una situación que debe arreglar su club con él y nosotros quedarnos al margen", empezó.

"Leo es un gran jugador, pero para nosotros, los madridistas, el día de hoy es para celebrar lo que han hecho estos chicos", dijo rápidamente en relación al título en la Champions Juvenil.

Para concluir, Raúl confesó que le gustaría llegar a dirigir el primer equipo, aunque lo ve muy lejos y no tiene ninguna prisa: "Como siempre he dicho, estoy en mi casa, donde quiero estar, y ahora, sin prisa, quiero disfrutar de esta experiencia y estar lo mejor preparado para cuando se me dé la oportunidad".