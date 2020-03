Hasta un icono del balonmano azulgrana atizó a Bartomeu por su gestión

Josep María Bartomeu no termina de contentar a nadie. Si ya de por sí es un terremoto mundial el comunicado de Messi, que incluso le valió para ser portada de 'L'Équipe cual 'Che' Guevara del Barça, hasta leyendas de la sección de balonmano del club le atizarno.

Concretamente, Enric Masip, quien fue capitán de una generación inolvidable en los 90 con Urdangarín o Barrufet, comandados por Valero Rivera. El ex deportista no dudó en señalar al presidente del Barça por su mala gestión en este asunto.

"Como ya había escrito anteriormente, el club está absolutamente quebrado, y no me refiero solo a la parte económica, también a la personal y humana. Han dejado que les dieran los palos a los jugadores cuando sabían que era cuestión de dias cerrar los detalles. Siempre por la espalda", escribió en su cuenta de twitter personal.

Además, Masip reivindicó unas palabras suyas de días atrás: "Dije hace días que el Barça saca pecho diciendo que es el club con mayor presupuesto y mayores ingresos. Con perdón, no pueden estar tan mal económicamente. No dicen la verdad de cómo estamos. Y lo peor es que no tienen intención de hacer nada. Bueno, sí, seguir".