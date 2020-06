"Havertz debería ignorar al Madrid"

El consejo de Berbatov a Havertz es claro: no debe ir al Madrid. El joven delantero está en la agenda de algunos de los mejores clubes del mundo y la leyenda cree que debería rechazar todo interés procedente de la capital española. Lo analizó como embajador de 'Betfair'.

"Havertz debería ignorar el interés del Real Madrid. No debería considerar ahora mismo ninguna oferta del Real Madrid. Es un club durísimo para ir y, encima, si no está preparado para la alta exigencia que siempre tienen, lo pasaría fatal. Mira a Jovic. O incluso Hazard y Courtois, que fueron criticados a principio de temporada. Los hinchas todavía silban a Bale e incluso lo hicieron con Cristiano Ronaldo. A mí me parece increíble", aseguró.

"Te ves ahí, de blanco en el Bernabéu… pero es que tienes que estar muy preparado para afrontarlo. Havertz es todavía un chaval, y si se queda en el Bayer un año más, le permitirá desarrollarse física, técnica y mentalmente", añadió. Para él, otras opciones serían mejores.

Y le procuró un buen futuro: "Llegará muy lejos, pero ahora lo que quiere es jugar, y eso se lo garantiza el Bayer Leverkusen. Le permitirá crecer. No pierde nada por quedarse. En la Bundesliga destacará y seguirá en la agenda de los grandes-grandes de Europa".

Y le tiró más dardos a la afición del Madrid respecto al 'caso Bale': "Estoy seguro de que muchos hinchas que antes lo abucheaban en el campo, ahora lo silbarán desde la tele. Nunca comprenderé esa actitud. Jugar a puerta cerrada en su propia casa será bueno, porque no habrá nadie para silbarte en tu campo".

"En el caso de Bale creo que ya es algo personal. Da igual ya lo que haga, da igual que meta cinco goles, que seguirán encontrando algo para que le critiquen. A veces me pregunto cómo es posible que con tantos palos que le dan, siga ahí. Imagino que algo le debe gustar", agregó.