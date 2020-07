"Havertz es jugador para el Madrid: tiene talento, técnica, buen físico..."

El director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Oliver Bierhoff, ofreció una entrevista a 'Marca' en la que pudo hablar del futuro de Kai Havertz, al que coloca directamente en el Santiago Bernabéu.

"Es jugador para el Real Madrid. Lo digo en serio. Es jugador para el Real Madrid. Es un jugador muy joven, pero lo tiene todo. Tiene mucho talento, técnica, buen físico... Es un jugador muy completo que para nosotros va a ser muy importante. Es uno de esos jugadores que deslumbran, pero tiene que seguir creciendo", explicó sobre la joya del Bayer Leverkusen.

En cuanto al fichaje de Timo Werner por el Chelsea, comentó: "Yo jugué casi toda mi carrera fuera de Alemania y creo que es un acierto salir. Creces muchísimo como persona, te haces más fuerte, más maduro, evolucionas más... Cuando dejas tu zona de confort, sueles dar un paso hacia adelante. A mí me encantaba jugar fuera, lástima que no pude hacerlo en España. Esa espinita me quedó".

Sobre el gran rendimiento que está mostrando Toni Kroos en el Real Madrid, declaró: "Ahora que conozco bien a Toni te digo que no me sorprende, porque es un jugador único. Tiene un ecosistema a su alrededor impresionante, una cabeza privilegiada. Cuando le conoces no te sorprende que lleve tantos años al máximo nivel en un club como el Real Madrid. Sin conocerle, pues claro, como todos, puedes tener dudas de si un alemán se va a adaptar bien a España, a Madrid... Pero cuando conoces a Kroos sabes que encaja en cualquier lado".

Werner, Kroos, Neuer, Ter Stegen...

Además, no dudó en reconocer que es el jugador alemán más importante en estos momentos: "Él y Neuer, que es nuestro capitán. La confianza en sí mismo que tiene Toni yo no se la he visto a nadie. Es un jugador irrepetible".

También tuvo tiempo Bierhoff de hablar de la suplencia de Ter Stegen en la Selección Alemana: "Marc es un tipo espectacular y un portero impresionante. Nosotros como selección estamos muy tranquilos porque si un día se lesiona Neuer, está Ter Stegen. Eso es un lujo. Entiendo que es una situación difícil, porque tiene un gran rival en Neuer y es el capitán... Tiene que tener paciencia".

Finalmente, eligió a los mejores '9' del momento, sin mencionar a Cristiano Ronaldo ni Leo Messi, ni ningún jugador alemán: "No es fácil, pero yo ahora mismo diría... Lewandowski, Salah, Kane, Haaland... y puede que Benzema".