"¿Havertz? No sabemos qué pasará, todos los grandes le quieren"

Bayern, Real Madrid, Manchester United... Todos ellos han sonado como posibles destinos para Kai Havertz, mediapunta del Bayer Leverkusen.

En su club son conscientes del interés que despierta Havertz en media Europa. En una entrevista concedida a 'Marca', Simon Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen, habló sobre el futuro del talentoso jugador.

"No sabemos aún qué va a pasar con Kai. Sabemos que todos los grandes de Alemania y Europa están tras él y que él tiene la capacidad para jugar en cualquier sitio. Es un jugador fantástico y desde hace muchos años el Bayern va siempre detrás de los talentos jóvenes de Alemania, pero no es el único", dijo.

Rolfes dejó claro que no hay nada hecho con ningún equipo: "Tenemos que esperar, hay muchos factores que influyen. Su futuro no está para nada decidido todavía".

Le preguntaron al director deportivo si prefiere que se vaya al Bayern o a otro equipo que no sea alemán, pero a Rolfes no le importa demasiado. "No tengo preferencias. Solo puedo decir que me encanta verle jugar y espero que siga el máximo tiempo en el Bayer Leverkusen", señaló.

"Kai tiene contrato hasta 2022. Estamos tranquilos. Hablamos permanentemente con él, su familia y su representante... A partir de ahí, veremos", finalizó.

Su gran estado de forma le ha llevado a las agendas de medio mundo. Es, sin duda, uno de los mejores hombres de la Bundesliga. Habrá que ver si sigue en Alemania el curso que viene.