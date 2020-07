"Hay algo raro detrás del juez; hay una trama montada para que descendamos"

En un día en el que se ha hablado de la posibilidad de un descenso administrativo del Fuenlabrada, su presidente, Jonathan Praena, expresó una vez más su descontento en las radios e incidió en que el juez instructor no está en lo cierto.

"Estamos preparados para cualquier tipo de propuesta que haga el juez instructor, pero no distará mucho de lo que han puesto en esta providencia. El Fuenlabrada no ha hecho nada, LaLiga nos dijo lo que teníamos que hacer. Lo único que hemos hecho, por desgracia, es contagiarnos", reiteró.

"Yo creo en la justicia y entiendo que harán bien las funciones y serán lo suficientemente profesionales para no dejarse llevar por un juez instructor que busca donde no hay", añadió Praena.

Analizó el comportamiento del Deportivo: "Está defendiendo sus intereses. Es lícito que use argumentos para intentar salvarse. Lo que no comparto es que tengan que descender a otro club para que ellos se salven. Ellos sabían el protocolo de LaLiga. Está peleando por algo imposible, pero meterse ya en algo político...".

"¿Una campaña? Está bastante claro, no solo en La Coruña. Yo creo que algo extraño detrás del juez instructor porque hemos investigado y aparece de la nada entre el 21 y 23 de julio, sin haberse nombrado para la temporada 2019-20. Al final vemos que hay una trama montada que quiere que descienda el Fuenlabrada y le den los tres puntos al Deportivo para salvarse. Nosotros lucharemos hasta el final. No tememos nada porque jurídicamente nadie nos puede achacar nada. En el momento que hay temas que se escapan de la Justicia, te crea intranquilidad. En alguna instancia ganaremos porque no hay pruebas de que lo hiciésemos mal", decretó.