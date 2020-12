"Hay muchas facetas en las que Mbappé sufre y no ha progresado nada"

Con Neymar lesionado de nuevo, todos los focos en el Paris Saint-Germain apuntan a un Kylian Mbappé que, pese a sus números y registros, despierta ciertas dudas e inquietudes en el club parisino.

El futuro del futbolista, en cuya renovación trabaja la entidad desde hace meses, tiene en ascuas a los dirigentes del cuadro galo y la rumorología en torno a su figura podría estar afectando al jugador incluso en su progresión.

Así lo cree Jerôme Rothen, ex de Mónaco y PSG, los dos clubes en los que ha militado Mbappé. El que fuera internacional por Francia se mostró preocupado por el '7' del equipo parisino, tanto a nivel mental como deportivo. En este último aspecto, llegó a poner en duda la calidad individual del atacante en comparación a la de su compañero Neymar.

"Hay preocupación por su estado de ánimo. La actitud de Mbappé sobre el campo es la de un jugador que tiene menos confianza en sí mismo y que se da cuenta de las dificultades que tiene cuando sube de nivel", comenzó en 'RMC Sport'.

"Todos somos muy exigentes con él porque es joven y puede progresar, pero no vemos demasiada evolución en su juego. Hay muchas facetas en las que podemos ver que tiene problemas y sufre", explicó.

En este sentido, Rothen se centró en su capacidad para construir. "Cuando Neymar no está en el equipo, él quiere ser Neymar. E incluso cuando el brasileño está, Kylian quiere ser como él, pero...", razonó al comparar a ambos cracks.

Por último, el ex jugador se pronunció sobre el futuro de Mbappé. "Podemos ser escépticos en cuanto a sus actitudes y comportamientos, puede que no digan nada, pero creo que todos tenemos la impresión de que su futuro no pasa por el PSG", sentenció un Rothen que ya en 2019 avisó, por ejemplo, del fichaje de Griezmann por el Barça.