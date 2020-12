"Hay mucho respeto al Atalanta, pero eso será en febrero, no ahora"

El Real Madrid ha cambiado su suerte en el terreno de juego y, en vista del sorteo de octavos de Champions, parece que también las sensaciones se han transformado en otros ámbitos.

Al equipo blanco le cayó en suerte el Atalanta y Zinedine Zidane mostró en rueda de prensa máximo respeto a los italianos: "Sabemos el equipo que es y hay mucho respeto. Esto se va a jugar al final de febrero, así que lo que me importa es el partido de esta semana. Es otra gran oportunidad para nosotros".

Otra de las preguntas polémicas a las que hizo frente Zidane fue la goleada del benjamín de este fin de semana. "Los jugadores juegan y, pase lo que pase en el campo, son cosas que lamentablemente pueden ocurrir. Es un poco feo encajar tantos goles, pero es algo de la Federación. En baloncesto se para el partido a partir de los 50 puntos. Igual puede ir por ahí la solución", matizó 'Zizou'.

El galo sacó pecho por lo logrado en una semana mágica: "Estamos trabajando con los jugadores muy bien y todos los que estamos aquí ayudamos a los jugadores. Solo así puede funcionar".

Como no podía ser de otro modo, a Zidane le tocó hablar de Marcelo y de Isco, dos jugadores sin apenas minutos. Del brasileño, dijo uqe aún puede entrar. "Es verdad que ha jugado menos, pero entrena muy bien y tiene que seguir como está haciendo. Es verdad que no ha tenido ultimamente una oportunidad, pero no es culpa suya. Vamos a ver más adelante".

Del malagueño, el francés insistió en que acabará siendo importante. "Isco va a ser un jugador importante. Es verdad que no está jugando mucho y no le estoy dando una oportunidad. Lo siento por mis jugadores y nunca voy a olvidar lo que he vivido con estos jugadores. Tiene que trabajar fuerte para tener otra oportunidad".