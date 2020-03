"Hay muchos ejercicios, limpiar la casa también lo es"

Ter Stegen, como todos, se queda en casa. El meta alemán abrió una ciberventana hacia la suya con una charla que pudo seguirse a través de los canales oficiales del Barcelona.

Durante la misma, el alemán quiso compartir su modo de vida durante la cuarentena obligada por la COVID-19: "Estoy bien de salud, mi familia también. Estamos en casa, como debe hacer todo el mundo. Estamos todos en la misma situación, todos en casa, y hay que seguir motivando a la gente para que se quede en casa. Podemos ser 'influencers' y tenemos que recordar la importancia de quedarse en casa".

"Estoy en contacto con mi familia en Alemania. Hablamos por 'face-time', allí la situación es la misma que aquí y en toda Europa. Estamos todos bien, les gusta hablar por 'face-time', así pueden ver al pequeño", agregó a su relato.

El meta, al que el Barça tiene prisa por renovar, hizo hincapié sobre la forma de entrenar en el hogar: "Hay muchos ejercicios de preparación física que repito cada día, algunos días entreno antes de desayunar. Limpiar la casa también es un ejercicio. Nos repartimos las tareas de la casa y lo estamos haciendo bien".

"Estamos en contacto con los preparadores físicos del club, es muy fácil, nos han dividido en varios grupos, para que sea más sencillo. Hay mucho 'feedback' y nos ayudan", explicó.

Ter Stegen también habló de su papel como padre en estos duros momentos: "Mi hijo Ben cumple tres meses, lo celebramos en casa. Es un periodo intenso como padre, y en esta situación del coronavirus nos permite pasar más tiempo con la familia, compartir más tiempo con el pequeño. Normalmente a medianoche se despierta ella, pero ahora nos lo podemos repartir... Solo se despierta una vez".

"No hay mucho que hacer en casa... mantener la casa limpia y todo en orden. De momento no me ha dado por la jardinería... Entreno cada día, nos dividimos el tiempo para estar con Ben, así Danny también puede hacer ejercicio. Cocinamos mucho juntos, es uno de los hobbys a los que hemos vuelto. Leer, juegos, hacemos muchas cosas", agregó sobre sus quehaceres diarios.

Por úiltimo, el portero del Barça, que incluso hizo algún ejercicio de papiroflexia en directo, se refirió a sus gustos culinarios, cafeteros, cinematográficos o musicales: "Soy un gran amante del café, lo compro en Café de Finca, una empresa de Castelldefels. Me gusta la modalidad Honduras y ahora uno que se llama La Perla. Normalmente cocino yo, tratamos de consumir productos frescos y cocinar siempre para dos días, así es más práctico. Para desayunar granola hecha en casa".

"Me gusta la música de Lucas Graham. Y hoy por ejemplo en la radio ponían música de los 90. Reggaeton poco, sólo un poco para hacer deporte. ¿Una película que recomendaría? En busca de la felicidad, por ejemplo. Un programa de TV veo uno que se llama Galileo, pero es sólo para alemanes", finalizó.