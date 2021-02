"Hay presidentes del Valencia que no llegan a la suela del zapato a Lim"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió la gestión del actual propietario del Valencia, el singapurés Peter Lim, y aseguró que el club de Mestalla ha tenido presidentes que no le han llegado a la suela del zapato al empresario asiático y que han sido un desastre.

Tebas realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a la revista 'FutbolJobs Magazine', publicación del portal español de empleo para profesionales del fútbol 'Futboljobs.com'.

El presidente de LaLiga recuerda que cuando Lim llegó a Mestalla había "25.000 personas aplaudiendo". "Esto es una montaña rusa, porque luego se vino abajo, después con Mateo Alemany y Marcelino volvió a subir y volvieron a aplaudir a Peter Lim, que era el mejor", recordó.

Tebas insistió en no responsabilizar al capital extranjero de los males de algunos clubes al señalar que no quiere dar nombres de presidentes del Valencia que han sido "un desastre".

"No tiene que ver con que si se es extranjero o no. Hay que pensar que el Valencia ha tenido una doble pandemia: la del COVID-19 y la deportiva", dijo Tebas, quien recuerda que la no clasificación del equipo para la Champions le ha supuesto perder más de 120 millones de euros de ingresos.

"El Valencia ha hecho lo que tenía que hacer, abaratar la plantilla, sacar jugadores y competir", explicó el dirigente, quien pidió "paciencia" a la sociedad valenciana.

"Pensar que este año es una situación normal para el Valencia no es reflexionar bien sobre lo que está pasando. La relación de Peter Lim con el Valencia es una montaña rusa y todos los que ahora lo crucifican lo aplaudían hace unos años", sentenció.