"El Madrid ha salido beneficiado y el Barça, perjudicado"

Las elecciones en el Camp Nou se celebrarán este domingo 7 de marzo. Freixa, Laporta y Font quieren ser los sucesores de Bartomeu al frente de la entidad. Pero solo uno lo conseguirá.

Para hablar sobre su proyecto, Freixa acudió a 'Radio Marca'. Hizo repaso de la actualidad deportiva del FC Barcelona.

Le preguntaron por el Madrid y los árbitros. Freixa no se cortó: "Hay que decir contundentemente lo que piensa la gente, que el Real Madrid ha salido beneficiado y el Barça perjudicado en los últimos años. Tengo un respeto institucional al Real Madrid como a Florentino, pero las cosas como son".

Se refirió también, como no podía ser de otra forma, al 'Barçagate', que recientemente terminó con Bartomeu detenido. "Hay comentarios con muy mala fe. Me fui del club en 2015, Bartomeu me cesó y me enfrenté en elecciones contra él. ¿Cómo se me puede relacionar con Bartomeu? Hay que tener muy mala fe", aseveró.

En cuanto a las elecciones, dijo que no le cabe duda de que el ganador llevará una buena gestión del club. "Gane quien gane, el Barça tendrá un buen presidente porque los socios saben elegir. El Barça no ha dejado de ser un equipo con una dimensión mundial increíble. En mi caso, nosotros portaremos nuestro estilo de gestión e ideas claras", enfatizó.

No podía faltar tampoco la referencia al futuro de Messi. "Si Laporta dice que solo seguirá con él es porque habla desde el desconocimientos. Nos sentaremos a hablar con Messi para que esta historia tan maravillosa continúe", prometió.

Por último, contó cómo vivió la remontada del Barça ante el Sevilla en Copa. "Celebré los goles como cuando las gradas estaban llenas. Comenté el partido con Font y Laporta", finalizó.