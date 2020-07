Santi Cazorla es un tipo especial, siempre lo fue en cada club en el que estuvo. Pero su vínculo más fuerte siempre será el amarillo. Por eso su despedida del Villarreal, ahora que es oficial que se marcha a Catar con Xavi, fue un ejercicio de honestidad.

"Las experiencias engañan. He disfrutado muchísimo, pero siempre he dicho que me cueste dar el 100% me iba a echar un lado. Me cuesta más el día a día. Hay que ser realistas y tengo que ser sincero conmigo con este club y conmigo mismo. Es una decisión muy personal que es la mejor para todos. Desde fuera me dicen que puedo seguir jugando a primer nivel unos años más, pero uno tiene unas sensaciones y hay que hacerle caso a los sentimientos que uno tiene", comentó para explicar los motivos de su adiós.

El asturiano aseguró que se queda "con estos dos años, que han sido muy especiales". Por haber retomado las sensaciones de competir al máximo nivel y por la vuelta a casa.

"Cuando uno pasa por un momento complicado como el mío tras una lesión tan larga... El club siempre me abrió las puertas y estaré eternamente agradecido al club. Es imposible devolverle el cariño que me han mostrado ahora y siempre. Como ha dicho el presidente, esto no es un adiós, sino un hasta luego porque esto lo considero mi casa", zanjó Santi Cazorla.