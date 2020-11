"Hay que internar a Maradona por su adicción al alcohol"

Diego Armando Maradona atreviesa un momento delicado de salud. El ex futbolista ingresó en una clínica de La Plata por, como explicó su médico Leopoldo Luqe, un bajón anímico.

Muchos no dudaron en señalar a su ex pareja Rocío Oliva como una de las causantes del mal estado del 'Pelusa'. Pero ella se defendió de las acusaciones durante su paso por 'Súper Mitre Deportivo'.

"Diego fue presentado en Gimnasia hace un año. Desde que me separé ya no tuve más contacto con él, pero hace un año era otro Diego. El Diego que vemos ahora no puede hablar. En el Gimnasia-Boca de la última fecha del campeonato ya estaba peor, poco a poco fue empeorando", manifestó.

Rocío Oliva insistió en cuál es el verdadero motivo del mal estado de salud de Maradona: "Hay una realidad: el 9 de septiembre lo internaron por lo mismo. Son tres días de chequeos. Ahora fue por lo mismo, pero en este caso más deteriorado que antes. Aquí lo que pasa es simple: lo puedes internar tres o cuatro días y ponerlo bien. Que esté hidratado, que tenga vitaminas, pero no es la solución".

"Diego toma pastillas para dormir, pero aquí el problema de Diego es el alcohol, es de público conocimiento. Diego sigue tomando alcohol, el que dice que no es un mentiroso. Hay que internarlo por su adicción al alcohol", concluyó.