"Hay que recuperar la normalidad, la gente lo está pasando muy mal"

Luis Alberto Romero, centrocampista español de la Lazio, deseó "recuperar la normalidad" cuanto antes en Italia, porque aseguró que "la gente lo está pasando muy mal" y muchas familias no tienen ingresos para comer.

"Intento leer lo menos posible porque en Italia ha dado bastante fuerte. Poco a poco estamos saliendo, más lento incluso que España, pero las cosas se están haciendo bien y espero que pronto se vuelva a la normalidad. Hay que recuperarla porque es mucho tiempo y hay mucha gente que no puede trabajar y tristemente no tiene para comer. La gente lo está pasando muy mal", dijo en un directo en su cuenta de Instagram.

Aunque señala que los futbolistas son "privilegiados" en comparación con otros sectores de la sociedad, también mostró ansiedad por regresar ya a los entrenamientos con la Lazio, cansado de entrenar en solitario en su casa y, sobre todo, de no tener contacto con el balón.

"Parece que vamos a volver con mascarilla, guantes y gafas y entrenando por separado. No sabemos si iremos en grupos de dos. Yo ya tengo las botas listas y un balón. Lo echo mucho de menos. Estoy entrenando, pero sin tirar a puerta, y no es lo mismo. Si nos quitas el balón estamos liquidados, sobre todo a los que nos gusta tenerlo en el pie. Es la vez en mi vida que más tiempo he estado sin tocar el balón, dos meses. Estando solo en casa es imposible", lamentó.

A Luis Alberto la pandemia del coronavirus le sorprendió recuperándose de una lesión muscular. Intentó quedarse en España pero su club se lo impidió. "Me pilló en Castellón porque en el último partido venía arrastrando unas molestias en el abductor y sentí un 'pinchacito'. Estaba tratándome, pedí quedarme allí para terminar la terapia. No me dejaron y tuve que venir a Roma, sin fisio. Ya estoy bien, deseando empezar porque nos vamos a volver locos", dijo.

Su año estaba siendo brillante en un club que pelea el título a Juventus e Inter. "Llevamos el grupo cuatro años juntos, nos conocemos y se nota. Hemos dado este año un paso adelante grande, 22 partidos sin perder, a la Juve la hemos ganado dos veces, que no se conseguía desde hace mucho", señaló.

"Cuando empiece hay que seguir partido a partido, sin desconcentrarnos y pelear el título. El objetivo era jugar la Champions y si no entramos es para matarnos. Pelear por la Liga es un objetivo bonito que nadie esperaba. Ganarlo con la Lazio no es lo mismo que con otros clubes. Nunca hablamos de ello. El verdadero objetivo es la Champions, que dos veces se nos escapó por idioteces. Hace dos años se fue por cinco minutos", añadió.

En lo personal, se mostró feliz con su evolución en Italia. "He pasado momentos duros con lesión y recaídas. Me mentalicé, la cabeza dio un vuelco y esta temporada desde el primer partido he sido otro jugador, con más confianza. Es mi mejor año. He mejorado en muchos aspectos, sobre todo la colocación defensiva, y llevo más el peso del equipo. Tengo más el balón y es mi punto fuerte", apuntó el jugador.

Feliz en Roma, Luis Alberto desveló que su renovación estaba ya pactada. "Se va a hacer. Llevamos tiempo hablando y si no hubiese pasado esto se habría hecho antes. Me quedaré cinco años más porque ampliaré hasta 2025", dijo al respecto..

Y su gran objetivo será regresar a la Selección Española con Luis Enrique como seleccionador y ganarse una plaza para la próxima Eurocopa. "Defender a tu país es lo máximo. De niño veía jugar a Raúl, Morientes, Yeste, Guti y era mi sueño. Este año me quedé con las ganas de poder jugar, fui para entrenar y ahora no sé si habría ido con Luis Enrique. Tengo que seguir al mismo nivel y ponérselo difícil. Va a ser muy difícil estar en la Eurocopa pero lo voy a pelear", expresó Luis Alberto Romero.