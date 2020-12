"Lo que ha fastidiado a Messi es ver cómo otros equipos iban levantando Champions"

Con el FC Barcelona encaminando su rumbo sobre el césped, las miradas apuntan ahora a las elecciones a la presidencia del próximo 24 de enero. Ya son muchos los precandidatos que sueñan con ser el próximo dirigente 'culé', aunque uno de ellos sobresale por encima del resto.

Y es que Joan Laporta vuelve a acaparar los focos tras anunciar que su objetivo es volver a ser mandatario del conjunto azulgrana, algo que ya saboreó entre los años 2003-2010. El catalán comunicó en un acto público el lunes 30 de noviembre su vuelta a la vida política del Barça y ya amenaza con devolver al club a la posición dominante que vivió durante su anterior mandato.

"Este es el reto más importante de nuestra vida. En mi primera etapa había muchas dudas con nosotros, éramos gente joven, muchos no nos veían dirigiendo más allá de diciembre de 2003", confesó en 'El Partidazo de COPE'.

Las Champions del Madrid y la incóginta del futuro de Messi

El ahora precandidato habló de cómo ha vivido estos años de triunfos europeos del gran rival, el Real Madrid, que conquistó en los últimos tiempos cuatro Champions por solo una del conjunto azulgrana.

"Las Champions del Madrid no han sido plato de buen gusto. Pienso que las deberíamos haber ganado nosotros o al menos pelearlas, ya que hemos tenido estos años al mejor futbolista del mundo. ¿Antimadridista? Yo soy barcelonista", apuntó.

Laporta también explicó su visión de la posible Superliga Europea, un torneo que el ex mandatario no ve viable. "La Superliga Europea se carga el negocio del fútbol. Es una opinión personal. No tengo mucha idea de cómo piensan organizarla. Puede dar mucho dinero, pero destruiría la esencia de este deporte. Creo que puede haber alternativas, del estilo de un Supermundial de Clubes", analizó.

Uno de los temas candentes de la actualidad del Barça es el futuro de Leo Messi. El argentino acaba contrato y los rumores le sitúan en equipos como Manchester City y PSG. Laporta sabe de la complicada situación del argentino y mostró su deseo de que continúe en el club, aunque no a cualquier precio.

"Con Messi hablé por última vez en octubre. Tengo la suerte de que hay aprecio mutuo y respeto. Él sabe que todo lo que prometo, lo cumplo. Me gustaría que esperara a que haya un nuevo presidente y escuchara la propuesta del Barça. Hay que esperar a estar dentro para saber qué podemos ofrecerle, en el plano económico y a otros niveles", comenzó Joan.

"Leo necesita recuperar la felicidad y eso es lo que intentaremos. Quiere tener un vestuario que le devuelva la alegría. A Messi le ha fastidiado mucho durante estos tiempos ver cómo otros equipos han ido levantando las Champions porque él lo que quiere es ganar Champions. Si le presentamos un proyecto competitivo con el que se vea capaz de ganar, él valorará mucho seguir. Al final, Leo no se mueve por dinero, Leo quiere al Barça. Ha tenido ofertas mucho mejores y se ha quedado", sentenció.

Laporta, contra el VAR y sin anunciar fichajes

El precandidato también indicó que no anunciará ningún fichaje que pueda desestabilizar el rumbo deportivo del equipo. "Yo voy a presentar nuestro programa y los miembros de la candidatura. Estas elecciones requieren rigor y seriedad y no decir qué jugadores voy a fichar. Lo único que deseo es ganar las elecciones y tomar decisiones", apuntó.

Laporta también lanzó un dardo directo contra el VAR y el Real Madrid por el uso que se le dio a la tecnología en el tramo final de la última Liga. "No me gusta el VAR. El fútbol pierde espontaneidad. Lo he dicho varias veces. La tecnología dicen que está para ayudar y corregir errores arbitrales, pero yo he visto casos flagrantes el año pasado. En los partidos a puerta cerrada del Real Madrid había unas acciones dudosas que... Me gustaría ver cómo revisan y se tiran las líneas", disparó.

El legado envenenado de Bartomeu

Sobre la economía del club, Laporta incidió en que el club debe mejorar su faceta vendedora. "Es algo que históricamente no hemos hecho bien y es una faceta que debemos explotar a fonto. También hay más fuentes de ingresos ajenas a esto que debemos buscar. La entidad debe estar en una situación financiera similar a la de mi primer mandato. Por ello me lanzo de nuevo, porque ya lo hicimos y revertimos la situación en 2003", argumentó.

Laporta también recordó su trato cercano con los futbolistas. "Les di siempre lo que merecieron. Vivimos la época dorada del club. Traté a los futbolistas bien porque se lo ganaron. Eran tiempos de alegrías y espero que regresen".

Por último, Joan atizó a Josep Maria Bartomeu. "Ha dejado un legado muy malo. Con unos gastos y un nivel de endeudamiento insostenible. ¿El peor presidente de la historia? No soy yo el que tiene que entrar a valorar esto", sentenció.