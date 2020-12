"Hay un antes y un después de lo de Neymar, no reconozco a Laporta"

Benedito se extendió en una entrevista para 'AS' al presentar su propuesta, que pasa por cancelar el proyecto 'Espai Barça' y construir un estadio nuevo, y su plan económico.

También habló de Messi y se mostró optimista, ya que piensa que quiere quedarse, además de la cantera y la posibilidad de fichar a Neymar.

El voto Laporta y anti-Laporta

Sin embargo, también habló de los otros presidentes y precandidatos. "Laporta tiene, según las primeras encuestas, un 28-30-33% de intención de voto. Es en lo que coinciden las encuestas. Eso significa que hay un 70% que no votará Laporta", afirmó.

"(...) ¿Cómo se reparte el 70% que no irán a Laporta? Yo no veo a nadie, más bien me veo a mí. ¿Y por qué? Porque competió con Freixa, que es rival, y le doblé en votos. Y porque lo de Font (...) no se puede soportar con ningún dato técnico. No es que haya un voto continuista y un voto laportista, no es verdad", explicó.

"Hay un voto Laporta y un voto anti-Laporta, que no es lo mismo. Y en el voto no-Laporta hay un abanico de ex votantes de Laporta que ya no van a votar a Laporta", aseguró, agregado que tiene más opciones que en 2015.

Por otro lado, Benedito afirmó que no se ha reunido con Puigdemont, pero defendió el hecho de reunirse con cualquier político sin que eso incida en el presidente o el candidato.

Laporta

"¿Saben qué me pasa con Laporta? Que es que lo conozco desde 1996. He estado seis años con él en el club. Tenemos un modelo de club diferente", dijo sobre el ex presidente del club azulgrana y ahora precandidato a estas elecciones.

"Yo sigo en L'Elefant Blau, pero él ha cambiado. Ser presidente y esa experiencia tal vez le ha condicionado de alguna manera", expuso.

El Barça

Benedito explicó cómo ve él al club: "Creo mucho en un Barça popular. Hay muchos clubes con 300 millones de espectadores, con los mejores del mundo, con aspiraciones políticas. La gran diferencia del Barça es que es de la gente. No sólo de nombre. El Barça está abierto".

"La gente entra y sale de las instalaciones, está en contacto con la sociedad que le vota, con iniciativas, se mete en la sociedad. Por eso es mès que un club. Creo en un Barça que respira y vive con la gente. Evidentemente, yo estoy en un plano distinto al de Font, en otra órbita", añadió.

Bartomeu

El empresario afirmó que Bartomeu es el peor presidente de la historia del Barcelona. "Es que el destrozo... Gaspart cobró 10.000 millones de pesetas por Figo, se fue a Londres y se gastó 8.000"

"El equivalente que hizo Bartomeu fue coger 10.000 y gastarse 15.000 millones. Hay un antes y un después de que les interese que el PSG compre a Neymar", afirmó.

"Aquella operación les da unas plusvalías. Les convenía para cuadrar los números. Y directivos que tenían negocios con Qatar. Aquello fue el desbarre final", continuó.

"Yo le puse un voto de censura en 2017 que viene del pacto con la fiscalía por el caso Neymar. Que también lo hace el peor presidente de la historia de un club. No se puede ir de rositas", agregó.

Eso sí, Benedito criticó duramente a Laporta por sus palabras sobre Bartomeu: "He escuchado a Laporta decir que es momento de mirar adelante y no mirar atrás en su presentación y alucino. No lo reconozco"

"¿No mirar atrás con todo lo que ha hecho? Este club está condenado por un doble delito fiscal. Eso son antecedentes. No quiero pensar en otro problema. Y tenemos al Barça en quiebra, en situación concursal. Eso tiene un responsable por encima de todos, Bartomeu, que por el voto de censura y de la dimisión está a punto de salir sin responsabilidad alguna", recordó.

Esta temporada

Más allá de las elecciones y los entresijos de votos, Benedito fue preguntado por cómo acabará el Barça esta temporada y tuvo buenas palabras para Koeman.

"He de decir que Koeman era mi entrenador en 2015. Y soy muy de él, lo pienso de verdad. Pensaba que Luis Enrique no debía renovar. Hay poca paciencia, pero es un tío valiente", afirmó.

"Creo que es un tipo que puede gestionar las decisiones que hay que tomar a partir de junio, porque lo que viene el año que viene es complicado. Y yo no quiero dar nada por perdido. Lo digo honestamente", explicó.

"Liverpool fue un palo del demonio. Estábamos a un córner de grandes cosas. Y un chaval de 20 años tuvo picardía y los nuestros miraban no sé dónde. Seguimos teniendo a Messi y estoy alucinando con Pedri. Porque yo de fútbol hablo poco. Pero no soy tan pesimista. Y la Champions...", continuó.

Por último, Benedito defendió el hecho de que nunca ha sido el foco de los medios y no se ha hecho ninguna campaña en contra, aunque cree que si ahora tiene 'haters' es porque va bien en su carrera por la presidencia del Barcelona.