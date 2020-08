"Hay un riesgo latente de que Messi se vaya y me produce pesadillas"

Víctor Font es uno de los rivales de Bartomeu por la presidencia del Barcelona. Lleva desde que anunció su candidatura criticando la gestión del actual mandatario. Se presentará a las elecciones y, en 'Sport', analizó la crisis por la que pasan los azulgranas.

"¿La salida de Messi? Creo que hay un riesgo latente y me produce pesadillas. Messi es un activo de la entidad, el jugador más importante en la historia del club y va más allá de cuando Messi se retire. La asociación Messi-Barça tiene que ir más allá que cuando cuelgue las botas", dijo.

Respecto al fichaje de Koeman como entrenador, tampoco se mostró contento: "El cambio de entrenador no resuelve la crisis deportiva, institucional y económica que está viviendo el FC Barcelona. Es una huida hacia adelante de Josep Maria Bartomeu y su junta directiva".

Estuvo atento a las explicaciones de Bartomeu en 'Barça TV', pero no le convencieron: "Está desconectado de la realidad. No sé si vive en un mundo paralelo o qué. Sus palabras fueron muy decepcionantes. Una irresponsabilidad es no haber dimitido y poner sus intereses por delante del Barça".