"Hay una gran historia detrás del número 1 del Athletic"

El guardameta del Athletic Unai Simón ofreció unas declaraciones a 'Mundo Deportivo' en las pudo hablar de la gran responsabilidad de defender los históricos tres palos de la portería del club, además de la importancia de portar el dorsal número 1.

"Hay una historia detrás, grandes porteros. Siempre ha habido. Los más cercanos, como Kepa; el Txopo cuando nos viene a visitar... Hay una historia, pero es algo que cuando estoy en el campo no suelo pensar mucho porque al final es una presión que me meto a mí mismo que no hace falta tenerla", comentó.

Y añadió: "Intento hacer mi trabajo de la mejor manera posible y luego ya se verá. Por ahora llevo 38 partidos así que todavía es muy pronto para hablar de un buen o mal portero".

"La historia del año pasado es un poco extraña. Con 22 años ser digamos el portero titular, el que por ahora está jugando más partidos, también. Si me llegan a decir esto hace dos años no me lo creo porque tenía otro plan de vida formado: salir del Bilbao Athletic, buscar un equipo en Segunda... Es raro, pero al final hay que adaptarse", explicó Unai Simón.

Finalmente, explicó qué tipo de consejos le da Iribar: "De colocación y ese tipo de cosas, poco. Pero el mero hecho de que esté con nosotros al terminar un partido, acompañarnos en los viajes o que te anime o te dé la enhorabuena es muy importante para mí. Que un histórico del Athletic te diga esas cosas es muy emotivo y me resulta bastante reconfortante".