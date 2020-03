"Hay una mafia detrás de esto; a Ronaldinho le han incinerado"

Nelson Cuevas jugó varios partidos frente a Ronaldinho en su etapa como jugador, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Por ello, como contó en 'FOX Sports', decidió visitarle a la cárcel.

"Fui a visitarle como colega. Le fui a dar mi apoyo incondicional, me puse a su disposición. Le pregunté cómo estaba, se le ve muy triste. Quiere salir de esta situación y no es nada fácil. El trata de no perder ese don, de ser amable, carismático", comentó Cuevas.

"Sé que el delito está, pero creo en su palabra. Sé que él no presentó el pasaporte. Seguramente lo hizo la gente que le roda, que no son los mejores asesores. Le hicieron una mala jugada", aseguró.

Por ello, creo que hay algo más: "Hay una mafia detrás de todo esto. Alguien lo metió. Él ni está enterado. Quiere jugar al fútbol, tener su fiesta... pero el entorno lo metió en esto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Le vendieron, le han incinerado".

La situación del brasileño se complica, sobre todo después de que rechazaran su última oferta de 1,6 millones de euros para abandonar la prisión.