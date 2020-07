"Hay varias decisiones del VAR que han favorecido al mismo, todos lo han visto"

Después de que el Barcelona dejara claro el lunes que no había existido corrupción por el 'caso I3 Ventures' y que tampoco había orquestado una campaña para difamar a nadie, Josep Maria Bartomeu repasó la actualidad del club en 'El món', de 'RAC1'.

Para empezar, el presidente azulgrana negó que haya pensado en dimitir en los últimos meses: "No he pensado en dimitir. Al contrario, pienso en trabajar más y tomar decisiones. En este momento, con la pandemia, hemos tenido problemas, pero saldremos adelante".

Bartomeu no quiso valorar si se hubiera presentado o no a la reelección, pues es algo que no puede hacer por estatutos y que, de ese modo, ha descartado directamente.

No faltaron las preguntas sobre el VAR después de toda la polémica de las últimas semanas y las opiniones públicas de varios estamentos del Barcelona en relación a la herramienta.

"Estamos muy a favor del VAR para que sea más justo, pero la aplicación del VAR no está siendo ecuánime. Después del COVID-19, hay varias decisiones que han favorecido al mismo. Todos lo han visto. No es una crítica, quiero que mejore el VAR", explicó Bartomeu.

En relación a la marcha del equipo en LaLiga, el presidente azulgrana reconoció que el club esperaba un mejor resultado en San Mamés y se resignó a un título blanco: "Reconozco que el equipo no ha tenido los resultados esperados. Los otros equipos también compiten y tienen ganas de ganar. No hemos podido ser mejores".

'Caso I3 Ventures'

El máximo mandatario 'culé' recalcó la inocencia del club en el 'caso I3 Ventures': "No hubo corrupción, todo ha quedado resuelto. Queda demostrado que el club no contrató a nadie para difamar a jugadores u opositores. Hay muchos proyectos como este. Hay proyectos que van directamente a un proveedor, en este caso encontramos una empresa recomendada. El Barça tiene que hacer un seguimiento de las redes por todo el mundo y no hay muchas empresas en el mundo capaces de hacerlo".

El presidente del Barça negó saber que las empresas contratadas tuvieran campañas de desprestigio contra el Barcelona y, en relación al despiece de las facturas, aclaró que cada departamento pagaba su parte.

"Cada una de las facturas iba destinada a un departamento del club. El club tiene presupuestos diferentes según departamentos y cada uno pagaba su parte.", apuntó al respecto, al tiempo que reconoció que todavía faltan trabajos por recibir al Barcelona, pues pagaron un millón de euros a 'I3 Ventures' y solo recibieron 600.000 euros de trabajos en contraprestación.

Bartomeu se centró en las difamaciones, el aspecto que más ampollas levantó de todo el 'caso I3 Ventures'. "El Barça no ha trabajado en perfiles ni en hacer ningún tipo de difamación. Nadie en el club ha dado una orden de difamar. Hicimos un seguimiento de los bots, que difamaban al club y a jugadores, en mayo de 2019. Ahora hemos hecho otro con Deloitte. Siempre hay gente en el mundo que se dedica a hablar mal del Barça. Ojalá hubiera una regulación en las redes para saber quién está detrás. No tenemos nada que ver, pero es cierto que existe gente que se dedica a ello".

Valverde y Setién

Otro aspecto a tratar en la entrevista fue el despido de Valverde y la llegada de Quique Setién. No se mostró arrepentido de relevar al 'Txingurri': "Hacía falta un impulso al equipo. Setién es un fiel defensor del estilo del Barça y ha aportado sus ideas. Seguirá la próxima temporada, aunque estamos sujetos a resultados".

Messi y su renovación, cómo no, aparecieron en su interlocución: "Messi tiene contrato hasta 2021 y tenemos la obligación de renovarlo. Es el mejor jugador de la historia y queremos que siga aquí. Hablé con el sábado. No tengo duda de que se retirará en el Barça".