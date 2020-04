Hazard analiza en un vídeo lo mejor de sus más de 100 partidos con Bélgica

La temporada 2019-20 ha sido para olvidar para Eden Hazard. Por fin pudo llegar al Real Madrid como quería, pero enseguida se lesionó de gravedad y nada más reaparecer volvió al dique seco tras un mal gesto en Valencia.

La crisis del coronavirus ha chafado la que sin duda es una de las campañas más complicadas de la carrera profesional del belga.

Durante este parón, Eden ha repasado sus mejores momentos con la Selección Belga, con la que rebasó las 100 internacionalidades hace un tiempo.

Hazard recordó su estreno goleador, en octubre de 2011, en un 4-1 de Bélgica a Kazajistán: "Gran pase de Dries, mano a mano con el portero... y creo que me voy muy bien. Era la primera vez con el '10'. Un momento importante en mi historia en la Selección".

Entre otros momentos importantes, el jugador del Real Madrid rememoró cuándo llegó a la capitanía del equipo de su país: "Fue Marc Wilmots el que me dio el brazalete. Era un orgullo para mí y me ayudó porque me ayudó a ser un caballero dentro y fuera del campo. Es importajte liderar un equipo con tanto talento. Estoy seguro de que nos quedan cosas por hacer".

El jugador blanco sigue trabajando para poder estar a punto si la competición se reanuda en unas semanas. O, de lo contrario, para llegar a tope a la próxima campaña.