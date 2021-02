Hazard, baja sorpresa: no entrenó con el grupo

Hazard vuelve a ser baja en un entrenamiento. El belga lleva con problemas físicos prácticamente desde que llegó al Real Madrid procedente del Chelsea y, cuando parecía que iba retomando el nivel que le hizo reinar en Inglaterra, se quedó aparte en la sesión del 2 de febrero.

No aparece en ninguna de las fotografías que publicó el club blanco en sus redes sociales. Tampoco en el escrito emitido en su página web, en el que solo se hace alusión a cinco jugadores con problas físicos: Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Dani Carvajal, Rodrygo y Fede Valverde.

'Goal' asegura que el motivo por el que Eden no estuvo en Valdebebas es que el cuerpo técnico quiere ser cauto con su estado físico. No hay motivos para alarmarse, pero no sería de extrañar que tampoco participara de los ejercicios del miércoles 3 y volviera ya el jueves 4.

El objetivo primordial es que Hazard no recaiga. El encuentro ante la SD Huesca tendrá lugar el día 6 y, si Zidane consigue salvaguardar el físico del belga, quizá pueda convocarle. En todo caso, no parece que tenga muchas opciones de jugar el duelo o, al menos, hacerlo al completo.