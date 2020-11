Hazard duró 28 minutos... antes de volver a caer lesionado

Además del 0-1 encajado después de un penalti evitable, el Real Madrid tuvo que hacer frente en la primera parte ante el Deportivo Alavés a una nueva lesión de Eden Hazard.

El belga, que no encuentra la regularidad como 'merengue', no aguantó ni una parte ante el conjunto vitoriano. De forma un tanto sorprendente, pidió el cambio en el minuto 28 y fue reemplazado por Rodrygo.

El ex del Chelsea se quejó del muslo derecho y no del pie, así que no se puede hablar de recaída de una de sus pasadas lesiones.

Las primeras exploraciones hablan de una lesión muscular, que el belga se pudo realizar al chutar a portería, lo que sería preocupante y podría tenerle varias semanas de baja.

Rodrygo, que entró en Milán e hizo un gol, fue el jugador que volvió a recibir la confianza de Zidane y entró como sustituto de Eden.