"Hazard está fuerte, le vamos a ayudar para que mejore"

El Real Madrid vive un momento diferente, una situación irregular que le está costando no encadenar varios partidos con sensaciones positivas. Sin embargo, tras la derrota ante el Alavés, Zidane volvió a mostrar calma.

Después de las declaraciones de Nacho, que reconoció que el equipo debe mejorar mucho "para ganar títulos", Zidane analizó el próximo encuentro de los blancos, que visitan al Shakhtar Donetsk en la Champions League.

"Depende de nosotros pasar. Ante el Shakhtar es otra final, quedan dos. Seguramente es el partido más importante porque nos puede hacer pasar a otra fase", señaló en primer lugar Zidane, que fue cuestionado por el momento de Hazard tras una nueva lesión del belga.

"¿Tener consecuencias psicológicas? No. A veces pasan las lesiones y tenemos que aguantar. Eden (Hazard) está fuerte, no tengo ninguna duda. Últimamente lo está pasando mal. Le vamos a ayudar para que mejore pronto", añadió.

Y pese a las dudas sobre el rendimiento de sus jugadores, Zidane lo tiene claro: "Hemos tenido lesiones, una preparación diferente y todo influye. Las ganas nunca las vamos a perder. Los jugadores saben dónde están y lo que es el Real Madrid. Cuando hacer un mal partido, no lo mezclo con las ganas. Eso es otra cosa".

Además, pidió paciencia y tiempo para Asensio, que sigue en el punto de mira. "Tenéis que dejar de hablar y dejarlo jugar. Sabemos de la calidad que tiene y necesitamos que recupere la confianza y su fútbol. Poco a poco vamos a ver al mejor Asensio", reconoció el francés.

La actual crisis por el COVID-19 es difícil de manejar, incluso para Zidane, aunque no se ve distinto en comparación con su primera etapa en el banquillo 'merengue': "No creo que sea diferente. Soy igual y no voy a cambiar, nunca. Es la situación de hoy. Quizá se me puede ver más serio, pero no voy a cambiar".