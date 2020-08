"Hazard está mucho mejor y Bale ha decidido no jugar"

El Real Madrid afronta uno de los partidos más importantes de la temporada. Tiene que remontar en Mánchester el 1-2 de la ida, algo harto complicado, pero Zidane está tranquilo, confiado y contento porque sus jugadores "están al 100%".

La mejor noticia, Hazard sin duda. El belga parece haberse recuperado por completo. "Está con confianza, tuvo molestias al final de la Liga y ahora está mucho mejor", explicó Zidane, antes de añadir: "Ya verás cómo jugadremos este viernes. Lo importante es que él y todos estemos bien, y eso es así. Hemos tenido diez días para preparar el partido".

Más extraña es la situación con Bale, que podría tener sellada su salida del Bernabéu. Nunca había hablado con tanta claridad el técnico francés sobre el galés. "Se dicen muchas cosas, tenemos una relación personal buena. Él ha preferido no jugar, el resto es entre él y yo", empezó indicando.

Zidane recalcó que Bale no le ha "decepcionado". "No ha venido por algo personal suyo. Es una conversación entre él y yo, y esto queda en el vestuario", zanjó ante las continuas preguntas sobre el ex del Tottenham.

Ya sobre el encuentro ante el City, para Zidane, la del Etihad es un desafío y una final más de cuatro que tienen para alzarse con una nueva Champions: "No sé lo que va a pasar, pero va a ser un buen partido entre dos equipos muy buenos y eso es lo más importante. Sabemos la situación por el resultado de la ida. Son cuatro finales si queremos llegar hasta el final y afrontamos la primera".

Pese al resultado tan adverso, Zidane es optimista a la hora de pensar en la remontada: "Tenemos una desventaja y lo sabemos. La eliminatoria no termina hasta el último minuto, pensamos en pasar a la final".