"Hazard ha vuelto como un avión"

Hazard está de vuelta y todos sonríen por ello. En las últimas semanas, el regreso del belga ha sido la principal noticia en un equipo que alucinaba en las sesiones con la calidad del ex del Chelsea.

Todas las palabras sobre su rendimiento han sido más que positivas. Y las de Arbeloa no han sido menos. El entrenador del Infantil del Madrid elogió el gran momento por el que pasa Hazard antes del regreso liguero ante el Eibar.

"Recuperamos a Hazard y Asensio, que es muy importante. Eden ha vuelto como un avión. Nos va a dar muchísimos partidos", aseguró el ex jugador, que también se refirió al mallorquín, otro de los recuperados tras un largo plazo de lesión.

"Me imagino que con Marco hay que tener más cuidado, dándole minutos muy poco a poco. Hay que tener más cuidado con él que con Hazard", explicó.

Además, Arbeloa también tuvo palabras para Benzema y el equipo que espera que ponga Zidane de inicio: "Ha sido importante toda la vida y vamos a ver ahora, seguro que sí. Con 'Zizou' tiene mucha confianza".

"Yo creo que no habrá muchos cambios en este primer once, pero luego hará tres o cuatro cambios en cada partido. Volverá el método Zidane seguro", concluyó.