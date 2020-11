Hazard lleva tres años sin marcar en Champions

El Chelsea goleó 0-4 al Qarabag el 22 de noviembre de 2017. En aquella abultada victoria Hazard hacía el primero y daba el segundo. El primero, de penalti; el segundo, tacón para Willian. El Chelsea cerraba así su pase a octavos y, para recuerdo rojiblanco, le complicaba la vida al Atlético. Posteriormente, se resarcían ganando la Europa League.

El caso es que, desde entonces, Hazard no ha vuelto a mojar en Champions. Tampoco es que haya jugado mucho más en la Liga de Campeones. El Barcelona echó al conjunto inglés en octavos y la siguiente edición los 'blues' no se clasificaron. Desde que anotara su último gol en el principal torneo continental, el atacante belga solo ha sumado once choques. Once choques distribuidos en tres años.

Entre lesiones y ausencias colectivas, Hazard no ha tenido el desempeño deseado en la Liga de Campeones. Precisamente en esta competición, contra el PSG en la que fue una de sus mejores actuaciones con el Madrid, se lesionó de gravedad tras recibir una entrada de su compatriota Thomas Meunier. Hazard no ha parado de dar tumbos en busca de su mejor nivel.

En esos once encuentros, ha dado dos asistencias, un dato que tampoco es brillante. Sus números genéricos en Champions son 52 partidos, 8 goles y 10 asistencias. El Madrid, en Milán, confía en que Hazard rompa su racha.