"Hazard no está en condiciones de jugar, algo pasa"

Zidane compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League que enfrentará al Real Madrid frente al Atalanta.

El técnico francés, nada más finalizar Karim Benzema su intervención, comenzó hablando sobre el planteamiento del equipo: "Partimos de cero en este partido. Sabemos que va a ser complicado, para nosotros, no hemos hecho nada. Partimos de cero y tenemos que demostrar otra vez muchas cosas para pasar la eliminatoria. Pero no pensamos que con el partido de ida lo tenemos".

A la pregunta por el estado físico de Eden Hazard, Zidane explicó: "No va a estar en condiciones para estar con nosotros. Se va a comunicar algo ahora, en breve. No te puedo decir nada más. No te puedo explicar nada más. Espero que sea poca cosa".

"Algo está pasando con Hazard"

"Claramente, algo está pasando. Pocas veces se ha lesionado en su carrera y esta situación es nueva para él. No te puedo explicar nada más, estamos con él y todos aquí lo queremos ayudar más. Espero que vuelva a estar pronto otra vez con nosotros", prosiguió sobre el internacional belga.

Y añadió: "A la afición le pido que espere a Hazard. Sabemos qué tipo de jugador es. Todos queremos verlo jugar, está claro. En este momento no se puede hacer lo que él quiere, vamos a tener paciencia y esperar".

La prensa siguió preguntando al francés sobre el ex del Chelsea, algo que comenzó a acabar con la paciencia del técnico madridista: "Son ya cuatro preguntas sobre Hazard. ¿Qué te voy a decir más de lo que te estoy diciendo? Es que no tengo nada más que decir. De verdad, nosotros lo queremos ayudar. Toda la gente que trabaja aquí sabe lo buen jugador que es, eso va a llegar, tarde o temprano llegará, pero por ahora hay que tener paciencia".

Rodrygo, Casemiro, Asensio...

Sobre la mejora de Rodrygo en el equipo, comentó: "Se ha adaptado a nuestra Liga y es un jugador de presente y futuro. Estamos contentos con él y sabemos lo que puede hacer con el balón. Hay que dejarlo con su evolución, pero estamos muy, muy contentos".

En cuanto a la baja de Casemiro, explicó: "Él no va a estar, pero hay otros jugadores que van a jugar y lo van a hacer bien. No me preocupan estas cosas, porque siempre habrá algún jugador lesionado o sancionado, pero lo administramos para que otro futbolista ocupe su lugar y lo haga bien".

¿Cómo está Marco Asensio? 'Zizou' respondió: "Es un jugador muy bueno, él entrena y está muy concentrado en lo que hace. Siempre vamos a pedirle más porque es un jugador importante y sabemos la calidad que tiene. Todos opinan aquí, pero estamos con él y con todos los jugadores. Va a aportar al equipo como viene haciendo, el tema goles llegará con el tiempo".

"No hay ningún problema con las lesiones"

¿Hay un problema en el Madrid con las lesiones? "No, no creo que haya un problema. Tenemos a gente muy competente aquí, gente que trabaja todos los días con los jugadores, pero luego hay cosas que no puedes explicar. Son cosas que en el fútbol pasan. La cabeza también influye mucho. De todas formas, aquí hay gente muy buena para los futbolistas. Nosotros vamos a intentar seguir recuperando a los jugadores. Ahora hay menos lesiones. Quedan un par de jugadores y espero recuperarlos a todos en breve".

Un periodista comentó a Zidane que nunca se queja de nada en el club, algo que el francés quiso explicar: "Tengo mucha suerte de estar aquí. No me quejo, pero no significa nada. Soy lo que soy, no voy a ser otra persona, porque no va a funcionar eso. El martes no voy a ponerme a gritar o a hacer cosas que no hago, porque no soy yo".

El técnico del Real Madrid también tuvo tiempo de hablar de Fede Valverde: "Quiere apostar al equipo, para el martes va a estar preparado como todos. Ya verás cómo lo vamos a hacer. Está listo, como todos".

Finalmente, Zidane habló sobre la defensa de tres: "Podemos jugar así, lo hemos hecho en varios partidos. Podemos jugar de distintas maneras. Veremos cómo lo hacemos, pero no es la primera vez que jugamos con tres defensas".