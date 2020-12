Hazard, objetivo Supercopa

Hazard es el último gran fichaje del Real Madrid. Sin embargo, el belga todavía no ha podido rendir como lo hizo en el Chelsea, donde se convirtió en una de las figuras de referencia en Europa.

Tras la última lesión, el jugador ya volvió a la convocatoria del Real Madrid para el partido ante el Granada, pero vio todo el choque desde el banquillo. Ni siquiera llegó a calentar.

"No he considerado oportuno que jugara porque era un partido complicado. No quería arriesgar con él. Está bien, pero vamos a ir poco a poco", dijo Zidane tras ganar al conjunto nazarí.

Así pues, el encuentro ante el Elche del 30 de diciembre puede suponer el regreso, si bien no lo hará el partido completo. La intención, 'aseguró 'Mundo Deportivo', es darle algunos minutos.

Y es que el objetivo final es que Hazard esté en plenitud física en la Supercopa de España, que se jugará entre el 13 y el 17 de enero en Andalucía.

Los continuos problemas físicos que ha tenido el futbolista belga hacen que en el Real Madrid quieran tener los pies en el suelo. Y por ello se está siguiendo un plan para fortalecer al jugador.