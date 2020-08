Hazard sigue sin estar al 100% y Vinicius apunta al City

Quedan tres días para que el Real Madrid intente la remontada contra el Manchester City y Zinedine Zidane aún tiene incógnitas por resolver para su once. Es el caso de Eden Hazard, cuyo estado sigue dejando algunas dudas de cara a Etihad Stadium.

El belga parecía ser el elegido del técnico francés para jugar ante el City, pero 'Marca' publica este martes que Hazard sigue sin estar al 100%. Su tobillo, operado el pasado mes de marzo, sigue arrastrando algunas incomodidades que no le permiten trabajar con toda la normalidad que quisiera.

Si esta situación continúa por el mismo camino, todo apunta a que el titular en la banda izquierda del Real Madrid será Vinicius Junior, quien ya dio la vida a su equipo en la ida mientras estaba sobre el césped. De hecho, fue salir sustituido y todo se cayó.

Al fin y al cabo, Zidane no quiere arriesgar en el once con un jugador que no está en plenas condiciones para un partido de la exigencia de este City-Real Madrid. Prefiere conservar y dejar que el belga se recupere del todo, teniendo en cuenta que sí hay un recambio de garantías.

Vinicius ha cuajado un buen tramo final de Liga tras el parón por el coronavirus. El brasileño participó en diez de los once encuentros, en los que anotó un tanto y dio una asistencia, mientras Hazard únicamente jugó seis con dos pases de gol.

Además, el citado medio incide en que el 'Vini' también ha regresado de las breves vacaciones posligueras en un estado físico óptimo. Por otra parte, también señala que Benzema será de la partida con Asensio por la derecha tras ganarle la partida a Rodrygo.