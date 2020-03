Hazard, uno de los más afectados por la pandemia

No hay duda de que el coronavirus ha trastocado los planes de todos los jugadores profesionales, que se han visto obligados a seguir con sus entrenamientos en casa, debido a la obligación de permanecer en cuarentena.

Una medida que ha llegado en un momento más que delicado para Eden Hazard. El delantero del Real Madrid fue operado con éxito en Dallas el pasado 5 de marzo de una lesión en el tobillo y tenía previsto realizar en Bélgica la primera parte de la recuperación.

Pero entonces fue cuando la pandemia de coronavirus comenzó a suspender competiciones, vuelos y entrenamientos, obligando a todos los jugadores a permanecer en sus domicilios debido al estado de alarma instaurado en España.

Por eso, al ex delantero del Chelsea no le ha quedado más remedio que permanecer en Madrid como el resto de sus compañeros de vestuario, aunque no estará solo en su recuperación.

Asegura 'ABC' que tanto el belga como Marco Asensio están trabajando ya a diario con un fisioterapeuta del club en sus casas para que la recuperación de sus lesiones vaya por buen camino.