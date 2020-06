Hazard y Vinicius, separados por Zidane

Desde que LaLiga ha vuelto tras dejar atrás la pandemia de coronavirus, el Real Madrid ya ha podido disfrutrar de tres partidos, tres victorias que han elevado al equipo hasta el liderato de la clasificación.

Zidane ha recuperado a varios de sus hombres lesionados, como Marco Asensio y Eden Hazard, dos jugadores vitales por el buen hacer del equipo. De hecho, el mallorquín llegó a ver portería nada más salir al césped en el día de su regreso.

Ante el Eibar, 'Zizou' apostó por el tridente Rodrygo-Benzema-Hazard al frente del equipo, una estrategia que le salió a las mil maravillas, pues los blancos se llevaron la victoria por 3-1, la primera en la vuelta de la competición.

En el siguiente partido, ante el Valencia, el francés alineó a la dupla formada por Karim y Eden, en un encuentro en el que los madridistas golearon por 3-0. Y, finalmente, en el último cara a cara ante la Real Sociedad, los blancos salieron con James, Benzema y Vinicius al frente, consiguiendo una nueva victoria por 1-2.

En los tres encuentros, donde hemos podido ver diferentes alternativas plantiadas por Zidane, hay algo que siempre coincide: el francés nunca ha juntado a Hazard y Vinicius sobre el césped.

Frente al Eibar, cuando Zidane dio entrada al partido al delantero brasileño en el minuto 61, sacó del terreno de juego al belga, algo similiar a lo que sucedió frente a los valencianistas: minuto 82, 'Zizou' sienta a Hazard y pone a Vinicius en su lugar.

Y, finalmente, la polémica victoria ante la Real, un duelo en el que el joven 'brasileiro' salió de inicio y jugó los 90 minutos que duró el encuentro, optando el francés por dejar al ex jugador del Chelsea en el banquillo.

De hecho, sobre esta supuesta pareja imposible fue cuestionado Zidane en rueda de prensa, a lo que el francés resondió: "No lo veo imposible, eso no, pero intentamos que el jugador esté lo más cómodo posible. Su posición es la de Eden, pero no significa nada, me gusta poner a los jugadores en su sitio, pero en un partido pueden jugar juntos. No tengo dudas de eso".