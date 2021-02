Hazard ya corre en Valdebebas: la Champions, difícil pero no imposible

Eden Hazard sigue en su lucha diaria contra las lesiones. Estas le han lastrado desde que llegó al Real Madrid. La última, una lesión en el recto anterior izquierdo, le tendrá fuera hasta finales de febrero. Y la vuelta de Champions contra el Atalanta es el 24. El calendario es más que justo, aunque no se descarta su presencia.

Para ello, el belga está intentando acelerar en su proceso de recuperación. Y este jueves, ya se dejó ver en el césped de Valdebebas realizando carrera suave al margen del grupo.

Se espera que Hazard aún tarde más de una semana en reincorporarse de manera definitiva con el resto de sus compañeros. Aunque su vuelta al trabajo no será sinónimo de llegar al encuentro ante el Atalanta.

Zidane ya tiene experiencia en esto. Cualquier intento de forzar al jugador cuenta con un alto riesgo de recaida, por lo que, aunque haya completado algún entrenamiento antes del encuentro, será el técnico quien decida si arriesgar o, en cambio, dejar que avance el proceso para que esté al 100% en marzo y, por tanto, para la vuelta.

Pese a que intentará llegar a la cita europea, Hazard ya dejó claro que esta nueva lesión "no es el fin del mundo" e intenta llevarlo con el mayor optimismo posible, tal y como describió en la entrevista concedida recientemente a 'On The Front Foot'