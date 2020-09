"He celebrado el partido de Ansu tirándome a la piscina"

Ansu Fati tiene las condiciones necesarias para marcar una época en el mundo del fútbol. A sus 17 años y en su segunda cita con España, dio una exhibición y se ganó los titulares a pulso. De ello habló su padre Boris Fati a su paso por 'El Partidazo de COPE'.

"¿Cómo lo he celebrado todo esto? Me he tirado a la piscina, ¡cómo toda España!", aseguró, consciente de la repercusión que ha generado el partido del joven de 17 años.

"Él sabe que tiene que ser humilde y respetar a la gente. Le doy las gracias a Dios por eso a su madre, que se lo ha enseñado", recordó el grande de los Fati.

El futuro parece más que claro para él: "Si Ansu Fati quiere estar en el Barça, él es quien decide. Ahora está muy feliz", subrayó. Quiere triunfar en el club que le ha dado del salto a la élite.

Una irrupción en 'la Roja' que llega en el momento perfecto para que Ronald Koeman, que ya hace sus planes como entrenador del Barça, le tenga muy en cuenta para el curso.