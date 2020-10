"He disfrutado mucho al ver a mi equipo"

David Gallego, entrenador del Sporting de Gijón, dijo estar "plenamente feliz y contento" por la victoria lograda en Santo Domingo frente al Alcorcón y aseguró que su equipo "no puede perder el ADN de sacrificio e intensidad" que le caracteriza en ningún partido.

El conjunto asturiano logró el triunfo aprovechando dos regalos del Alcorcón. El primer gol fue obra del serbio Uros Djurdjevic, que se marchó en carrera de David Fernández, al que le faltó intensidad, y el segundo con una perdida en ataque de los alfareros que culminó bien a la contra Aitor García.

"Estoy plenamente feliz y contento con el partido del equipo, con la intensidad que tuvo, la paciencia y pausa de la iniciación y lo involucrados que estuvieron todos los jugadores", dijo Gallego, en conferencia de prensa.

"He disfrutado mucho viendo a mi equipo y estoy satisfecho sabiendo que no hemos hecho nada aún. Esto es largo y hay que centrarse en el siguiente partido porque no podemos perder el ADN de intensidad y sacrificio que tenemos. Hay que dar todo siempre", confesó.

El Sporting también pasó apuros durante el partido porque concedió en defensa varias ocasiones que pudieron costarle un gol.

"El equipo tiene que tratar de generar mucho y que le generen poco. Aún así estoy muy satisfecho porque no es fácil hacer un partido como el que hemos hecho en Alcorcón", finalizó.