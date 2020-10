"He ganado al virus, pero tú no eres Zlatan; ponte la mascarilla"

Zlatan Ibrahimovic dijó adiós al coronavirus y se presentó en el partido entre el Milan y el Inter para hacer una nueva gran actuación. Al delantero no le han pasado factura los días en casa y aislado.

Pero Ibra, como él mismo dice, es Ibra. El jugador sueco ha sido protagonista en las redes durante el tiempo que ha pasado en su domicilio, en el que ha dicho frases como la de "este animal no puede ser domesticado".

Una vez pasado el virus, Ibrahimovic ha sido la imagen de una campaña contra el COVID-19 y que promueve el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad. Como no podía ser de otra forma, Zlatan tiró de su personalidad tan particular.

"El coronavirus me ha retado y le he ganado... pero tú no eres Zlatan. Ponte la mascarilla y mantén siempre la distancia"