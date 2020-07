"He llorado con el fútbol, ahora pido una oportunidad para ser feliz"

Una serie de sucesos a lo largo de los últimos años desestabilizaron emocionalmente a Jesé, como él mismo reconoce en el documental '¿Qué pasó, Jesé?' de 'Marca'. El delantero, todavía propiedad del Paris Saint-Germain tras finalizar su cesión en el Sporting de Portugal, quiere encontrar un nuevo destino en el que demostrar que el 'Bichito' que sorprendió en el Real Madrid tiene mucho más que ofrecer.

Más allá de los obstáculos físicos que ha tenido que superar, gracias a la ayuda de doctores como Jesús Olmo o Bernardo Requena, como subraya en el vídeo, también se vio obligado a hacer frente a otros problemas que no se lo pusieron nada fácil.

Tanto Sergio Ramos como Pepe fueron esenciales en su recuperación. "Pepe me decía: 'Tú no tengas miedo, si quieres yo te meto una host**'. Yo pensaba que estaba loco", recordó Jesé. El capitán, por su parte, siempre fue mucho más cercano, incluso hoy día le pregunta por su salud.

"Los años no pasan y el Jesé de hoy es mucho más maduro, está súper centrado. Ha mejorado muchísimo la disciplina, los hábitos, el día a día", dijo su hermano Israel, algo que corroboró el propio protagonista. "No todos somos perfectos, nos equivocamos, lo importante es darse cuenta y corregir. Esconderse es de cobardes, hay que ser valientes", añadió.

Tras no brillar en el PSG, se marchó cedido a equipos como Stoke City, Las Palmas o Betis, antes de recalar en el Sporting de Portugal: "Cuando llegué algunas personas se portaron muy bien conmigo y con mi familia, pero en lo deportivo no fueron correctos. Ni sinceros ni honestos. Llegó un entrenador que no tenía licencia (Jorge Silas) y no logró obtener el control del equipo. Yo me sentía muy bien, había bajado del peso en mi mejor momento en el Madrid. El PSG sabe lo que yo me lo trabajé, fui un profesional y no me dieron la oportunidad. Ahora tengo contrato con ellos y estoy a su disposición".

Sus hijos, esenciales para él. El primero de los cuatro, (tiene un quinto en camino) llegó muy joven: "Me asusté y Toril fue muy importante en ese momento. Recuerdo reuniones, charlas, comidas en las que me decía que eso me tenía que motivar para que me comiera el mundo. Estoy muy orgulloso de mis hijos, son todo para mí, son mi fuerza y mi alegría para levantarme de la cama. Son una bendición".

"He pasado por muchos problemas, momentos en los que he estado triste. He llorado, he sufrido. Me he comido problemas dentro de mí porque soy una persona que no me desahogo con cualquiera. No lo voy a negar que lo he pasado mal. Pero ahora siento que lo que está de mi mano está en orden, aunque no todo depende de mí. Pero igual que he llorado por el fútbol también me ha dado cosas buenas. Y ahora le pido que me dé una oportunidad donde pueda volver a ser feliz jugando. Lo que necesito es que me pongan a jugar 30 partidos", aseguró el canario.

Jesé, convencido, quiere que se vuelva a hablar de él en todos los periódicos: "Si me dan esos 30 partidos, me siento con confianza y continuidad, te digo que puedo estar al nivel que todos vimos cuando empecé. Seguro que voy a hablar con la pelota".