La salida de Luis Figo del Barcelona al Real Madrid está considerada como una de las mayores traiciones del mundo del deporte. En aquel entonces Joan Gaspart era el presidente azulgrana.

20 años después, Gaspart volvió a recordar la huída. "Después de tantos años he perdonado a Figo como persona, pero nunca deportivamente. Luis quería continuar en el Barça, me llamó a las 24 horas de la noche y me dijo que tenía dos billetes, el de Barcelona y el de Madrid, que lo solucionara", aclaró en el programa 'El trono de sensaciones' de '8TV'.

Habló el ex presidente del Barcelona sobre las próximas elecciones en el club. "Aún faltan por salir los tapados. Además de Laporta y Víctor Font, hay varios tapados que aún no puedo decir", reconoció.

Si la salida de Cruyff fue uno de sus momentos más difíciles al cargo del Barcelona, otro lo fue el Motín del Hesperia. "El socio se puso de parte nuestra porque los directivos éramos los que defendíamos el club, no los jugadores. Tuve un debate en 'TV3' con los jugadores que me dijeron de todo. Y a la semana siguiente ningún seguidor tuvo una reacción en contra nuestra", aseguró.

"Como entrenador no fue ningún salvavidas de la Directiva. Los dos primeros años no tuvimos éxitos. En la asamblea nos pidieron la cabeza de Johan. Esa movida la promovió el Elefant Blau de Joan Laporta", sentenció.

Por último, Gaspart habló de dos figuras del Real Madrid: "Sergio Ramos es un enfermo del Madrid. Florentino, como persona es un fuera de serie, pero como presidente es un desastre":